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  6. Rummikub statt Kaffeeklatsch

Jugend-Treff Rummikub statt Kaffeeklatsch

Der Awo-Treff Effelder setzt auf Gemeinschaft und neue Ideen für gesellige Nachmittage – Spielen bringt den Schwung.

Jugend-Treff: Rummikub statt Kaffeeklatsch
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Die Jugendlichen aus dem AWO-Treff Effelder, hier auf Reisen. Foto: privat

Eigentlich sollte es nur ein Versuch werden. Doch aus dem ersten Spielenachmittag im Awo-Treff Effelder entwickelte sich ein vergnüglicher Nachmittag mit überraschend großer Begeisterung, guter Verpflegung und vielen lachenden Gesichtern. Wer dachte, im AWO-Treff Effelder gehe es im Oktober nur um Kaffee und Kuchen, der wurde diesmal eines Besseren belehrt. Elisabeth Göhring berichtet von einem Nachmittag, der zunächst ganz gewöhnlich begann und schließlich zeigte, wie viel Freude gemeinsame Spiele bereiten können.

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Für das leibliche Wohl war jedenfalls bestens gesorgt. Gertrud brachte ihren beliebten altdeutschen Käsekuchen mit, Christel steuerte gleich zweierlei Muffins bei. „Extralob den Spenderinnen!“, sagt Elisabeth Göhring. Außerdem bauten die Gäste den Erntedanktisch für die Kindertagesstätte auf. Wer keine Naturalien mitbringen konnte, spendete Geld für die Kinder.

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Neu im Programm war diesmal ein Spielenachmittag. Liesel hatte dafür eine große Tasche mit unterschiedlichen Spielen gepackt, Gisela unterstützte als Fahrerin beim Transport. Auch Martina brachte weitere Spiele mit.

Nach Kaffee und Kuchen schien die Sache zunächst jedoch nicht recht in Gang zu kommen. „So richtig zeigte niemand Interesse für die Spiele“, berichtet Elisabeth Göhring. Doch sie ließ sich davon nicht entmutigen. Kurzerhand verteilte sie Rummikub, Domino, Quartettspiele, Rommé-, Doppelkopf- und Skatkarten, dazu Mikado, Uno, Dame, Mühle und „Mensch ärger dich nicht“.

Der Erfolg stellte sich prompt ein. Nach und nach fanden sich kleine Gruppen zusammen. Mal spielten zwei Personen miteinander, mal drei oder vier. Aus anfänglicher Zurückhaltung wurde schnell sichtbare Spielfreude.

Mit eigenen Regeln zum Spielvergnügen

Besonders kreativ zeigten sich Karin und Elfriede. Wenn ihnen eine Spielanleitung zu kompliziert erschien, erfanden sie kurzerhand ihre eigenen Regeln. Das tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

Auch an anderen Tischen wurde mit Ehrgeiz gespielt. Bei Dieter S. ging es beim Brettspiel mitunter recht temperamentvoll zu, wenn eine Spielfigur kurz vor dem Ziel wieder zurückgeworfen wurde. Dieter N. und Bernhard versuchten sich lieber an Mikado. Rummikub erschien ihnen dagegen etwas zu kompliziert. Renate und ihre Mitspieler setzten auf Domino.

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Zwischendurch sorgte Martina mit Eierlikör in Waffelbechern für eine beliebte Überraschung. Während die Spiele liefen, verging die Zeit offenbar wie im Flug.

Würstchen, Gespräche und ein Blick auf den Alltag

Als aus der Küche der Duft heißer Weißwürste und Wienerle durch den Raum zog, war schnell klar, dass Spielen hungrig macht. Die Würste fanden reißenden Absatz. „Gut gekauft Martina, alle Würste wurden ratzeputz aufgegessen“, berichtet Elisabeth Göhring. Zum Ende des Nachmittags kamen die Gäste auch auf Themen des Alltags zu sprechen. Bedauert wurde unter anderem, dass in der Sparkassenfiliale Effelder keine Kontoauszüge und Überweisungen mehr möglich sind. Göhring denkt laut über mögliche Hilfen für weniger mobile Menschen nach, etwa Fahrgemeinschaften für Bankgeschäfte und Einkäufe.