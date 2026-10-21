Jugend-Treff: Rummikub statt Kaffeeklatsch

Eigentlich sollte es nur ein Versuch werden. Doch aus dem ersten Spielenachmittag im Awo-Treff Effelder entwickelte sich ein vergnüglicher Nachmittag mit überraschend großer Begeisterung, guter Verpflegung und vielen lachenden Gesichtern. Wer dachte, im AWO-Treff Effelder gehe es im Oktober nur um Kaffee und Kuchen, der wurde diesmal eines Besseren belehrt. Elisabeth Göhring berichtet von einem Nachmittag, der zunächst ganz gewöhnlich begann und schließlich zeigte, wie viel Freude gemeinsame Spiele bereiten können.