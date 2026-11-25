Im Ilmenauer Schülerfreizeitzentrum hat am Dienstag das Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in der Disziplin Schach stattgefunden. 66 Teams zu je zwei Spielern (männlich, weiblich oder Mix) haben in fünf Runden ihre Besten ermittelt. Gespielt wurde außerdem in fünf verschiedenen Altersklassen U12 Grundschule, U12 weiterführende Schule, U14, U16 und U18. Aus allen Ecken Thüringens – von Eisenach bis Greiz – kamen die jungen Schachspielerinnen und Schachspieler.