Jugend trainiert für Olympia: Suhl fährt erneut nach Berlin

Drei Tage vor dem Erfolg bei der Regionalmeisterschaft in eigener Halle konnte ein großer Teil der U16-Volleyballerinnen des VfB 91 Suhl (ergänzt durch Naomi Rades und Kim Sauer) bereits den ersten großen Triumph in einer außergewöhnlichen Woche feiern: Das Team des Friedrich-König-Gymnasiums Suhl hat es erneut ins Bundesfinale des Schulwettbewerbes „Jugend trainiert für Olympia“ geschafft. Beim Thüringer Landesfinale am Donnerstag, 13. März, in Gebesee setzten sich die Suhlerinnen im Finale gegen das favorisierte Team vom Sportgymnasium Erfurt mit 2:0 durch (25:17, 25:14).