Noch bevor die Siegerehrung startete, Pokale und Urkunden verteilt wurden, hatte der Schulsport-Verantwortliche Sebastian Hardt einen Rekord durchzusagen: Neun Teams im Klassement der weiterführenden Schulen, das sei ein Rekord beim Langlauf-Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia. Seit den Corona-Jahren, sagte Hardt weiter, hätten nie mehr Mannschaften beim Sprungbrett zum alljährlichen Bundesfinale auf Skiern gestanden.