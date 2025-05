Nach den Siegen bei den Bundesfinals 2023 und 2024 im Tischtennis strebte das Team der Regelschule Schwarza um Sportlehrerin Katrin Wenzel den dritten Sieg in Berlin an. Und dies gelang auf eine überlegene Art und Weise. „Ein Eintrag für das Geschichtsbuch“, so die Schulsportreferentin des Thüringer Ministeriums für Jugend, Bildung und Sport (TMBJS), Petra Eckholdt, denn ein dreimaliger Gewinn bei den Frühjahrsfinals in den verschiedenen Sportarten gelang bisher wohl noch keiner Schule in den Vergleichen der Landessieger der 16 Bundesländer.