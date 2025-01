Das diesjährige Landesfinale Ski alpin des weltgrößten Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ wird am Montagmorgen, 20. Januar, mit einem Rekord starten. So viele Schulen wie noch nie hätten sich für die Wettkämpfe in der Ski-Area Heubach angemeldet. „27 Schulen haben gemeldet. Das ist ein Rekord. Von der Teilnehmerzahl ist es der zweitbeste Wert“, erklärt Mitorganisator Jens Poprawa. 104 Teilnehmer werden dabei sein, 53 Grundschüler sowie 51 Gymnasiasten und Regelschüler.