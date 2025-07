Zu den erfolgreichen Nachwuchs-Sportlern zählen die Schwimmer des Meininger Henfling-Gymnasiums. Die Anspannung und Aufregung war bereits bei der Abreise zum Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia spürbar. Die Mädchen und Jungen der U14 starteten erstmals gemeinsam in Erfurt. Sollte es für die Jungen darum gehen, erste Erfahrungen zu sammeln und so erfolgreich wie möglich abzuschneiden, so war bei den Mädchen durch den letztjährigen Erfolg eine gewisse eigene Erwartungshaltung vorhanden. Und spätestens mit dem ersten Sprung ins Wasser war das „Kribbeln“ allen deutlich anzumerken. Bedingt durch einige Absagen gingen die Henfling-Haie mit einer Jungen-Mannschaft an den Start, die aus Leistungs- und Freizeitschwimmern sowie aus guten Sportlern bestand. Trotz großem Einsatz und einem unermüdlichen Willen musste man sich letztendlich dem Humboldt-Gymnasium aus Weimar deutlich geschlagen geben. Da das Sportgymnasium aus Erfurt mit einem Mixed-Team nur außer Konkurrenz teilnahm, konnten sich die Meininger Nachwuchsschwimmer über die Silbermedaille freuen - ein tolles Ergebnis, auf das sich im kommenden Jahr sicherlich aufbauen lässt.