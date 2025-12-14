Matthias Reder platzt der Kragen. Gerade ist er, nach sechs Stunden Unterricht in verschiedenen Schulklassen, ins Jugend-Technik-Zentrum (JTZ) zurückgekehrt. Diesmal stand das Ohmsche Gesetzt auf dem Stundenplan. Nun aber hat sich ein Kamerateam angekündigt, das Fernsehaufnahmen geplant hat. Seine Arbeit soll gewürdigt werden. Müde winkt der 70-Jährige ab. Würdigen? Das würde er sich mal von der Landesregierung wünschen. Denn das, was er tut, macht er in seiner Freizeit.