Vor fünf Jahren, mit dem ersten Lockdown am 22. März, kam das sportliche Leben im Landkreis abrupt zum Erliegen. Die Auswirkungen der Coronapandemie sind für den Vorstand des Kreissportbundes (KSB), Robert Eberth, noch immer spürbar. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Fitness der Sonneberger Jugend. In diesem Jahr steht ein Programm an, das die jungen Sportler wieder in Bewegung bringen soll.