Der alljährliche Wettbewerb „Jugend musiziert“, der sich der Findung und Förderung musikalischer Talente widmet, ist auch in diesem Jahr mit großer Resonanz gestartet. In zahlreichen Kategorien für Solo-Instrumente, Gesang und Ensembles stellten sich junge Musikerinnen und Musiker ihrem Publikum und einer fachkundigen Jury. Bundesweit begannen die Wertungsspiele mit rund 170 Regionalvorspielen zu Jahresbeginn – ein eindrucksvoller Beleg für die Bedeutung dieses Wettbewerbs in der musikalischen Nachwuchsförderung.