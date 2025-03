Noch einmal das Kleid richten, das Hemd gerade rücken, das Instrument stimmen. Die Nervosität scheint greifbar bei so manchem jungen Musiktalent, das sich an diesem Wochenende beim Landeswettbewerb Jugend musiziert dem Votum der Jury stellt. „Die Anspannung verfliegt nie ganz“, erzählt Ruth Weidner. Und das, obwohl die Schülerin des Belvedere-Musikgymnasiums Weimar reichlich Erfahrung mit Wettbewerben hat, unter anderem schon vor drei Jahren beim Bundeswettbewerb einen zweiten Preis gewann. Sich für den in diesem Jahr vom 5. bis 11. Juni in Wuppertal stattfindenden Bundeswettbewerb zu qualifizieren, ist nicht nur ihr Traum.