Ein herausragender Erfolg für den Wartburgkreis: Der 14-jährige Akkordeonist Jonathan Engel aus Kieselbach hat beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Wuppertal den 1. Preis in der Altersgruppe III in der Kategorie Akkordeon gewonnen. Mit beeindruckenden 24 von 25 möglichen Punkten setzte sich Jonathan bundesweit gegen starke Konkurrenz durch und zählt nun offiziell zu den besten Akkordeonisten seiner Altersgruppe in Deutschland.