Der Arnstädter Teil der Musikschule Arnstadt-Ilmenau war drei Tage lang Gastgeber für den Landeswettbewerb Jugend musiziert. Über 217 Teilnehmende aus ganz Thüringen und einigen anderen Bundesländern stellten sich in zehn Kategorien den Jurys. Mit dabei auch Eliane Ungänz aus Arnstadt. Mit 25 Punkten konnte sie die maximale Punktzahl erreichen und sich über eine Nominierung für den Bundeswettbewerb freuen. Auch Marit Fischer aus Ilmenau wurde von der Jury dafür empfohlen. Sie erzielte 24 Punkte. Vier weitere Musikschüler aus Ilmenau zeigten am Sonntag ihr Können in den Kategorien Violine und Pop-Gesang. Ihr Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Eines aber war schon sicher: Die Musikschule erwies sich als würdiger Gastgeber.