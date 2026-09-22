Sieben junge Frauen geben Schleusingen seit geraumer Zeit eine junge Stimme – im Jugendbeirat. Am Donnerstag sind die neuen Macher im Stadtrat vorgestellt worden.
Jugend macht Politik Schleusingens junge Stimme
Katja Kempter 22.09.2026 - 15:00 Uhr
Nach zwei gescheiterten Anläufen nimmt ein neues Gremium in Schleusingen seine Arbeit auf. Wer nun Verantwortung trägt und worauf der Bürgermeister besonders hofft.
Sieben junge Frauen geben Schleusingen seit geraumer Zeit eine junge Stimme – im Jugendbeirat. Am Donnerstag sind die neuen Macher im Stadtrat vorgestellt worden.