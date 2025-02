Kinderlieder erklingen im Vereinsheim des Kinder- und Jugendblasorchesters (KJO) in Gleichamberg – bis oben über dem Dorf am alten Basaltwerk. Dazu ertönen ein Kanon und Beatles- Melodien. Mut vermischt sich mit Stolz, Kinder nicken sich wertschätzend und unterstützend zu, wenn sie sich nach ihrem Solo-Auftritt erleichtert auf ihren Stuhl setzen. Ihr Lehrer, Dirigent und Koordinator Thomas Gütter – besser als Peppi bekannt – ist gedanklich ganz nah bei ihnen, wenn er sie unterrichtet, mit ihnen probt oder durch Konzerte führt. Er kennt ihre Ängste, weiß um die Herausforderungen eines jeden Instruments und schafft es auf eine unbeschreiblich faszinierende Art und Weise, die jungen Menschen zu motivieren und ihnen die Gewissheit zu geben, sie sind richtig und gut und tragen genau ihren Teil dazu bei, um das kleine Orchester zu dem zu machen, was es ist.