Von Rosenmontag bis Weihnachten, an Ostern, Halloween und natürlich in den Ferien: Im Zella-Mehliser Kinder- und Jugendfreizeittreff (FZT) ist immer etwas los. Insgesamt 50 Wochen war die Einrichtung der Stadt im vergangenen Jahr geöffnet, blickt die Sprecherin der Verwaltung, Linda Münzel zurück. Gut 65 Kinder und Jugendliche sind Stammbesucher des Hauses und kommen regelmäßig in der Hugo-Jacobi-Straße 10 vorbei. Neben etlichen Partys – wie einer stillen und vielen bunten und lauten Disko – bietet das Team um Josefine Behr auch immer allerhand Aktionen. 25 verschiedene Projekte zählt Linda Münzel im Jahr 2025. Sechsmal waren die jungen Leute außerdem zu Gast im Seniorenheim, um gemeinsam mit den Bewohnern zu spielen.