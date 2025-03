In einem Jahr zehn neue Mitglieder für die Jugendfeuerwehr zu gewinnen, das ist ein Zeichen dafür, dass dort einiges richtig gut laufen muss. Dennoch gab es im Jahresverlauf fünf Austritte in der Jugendfeuerwehr von Gräfenroda. Vor allem die Zahl der Mädchen wurde damit geschwächt. Mit 22 Jugendfeuerwehrmitgliedern am Jahresanfang 2024 (sechs Mädchen, 16 Jungs) zählte man zum Stichtag 31. Dezember 25 Mitglieder, davon nur noch zwei Mädels. Allerdings gehörten zu den Austritten zwei junge Frauen, die von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechselten.