Über 300 Fotografien waren zum Thema „Starke Verbindung. Vom Fußkettchen bis zur Ankerkette“ eingereicht worden. Über 100 schafften es schließlich in die Präsentation. Neben einem Sonderpreis gab es in den Kategorien Einzelfotografie und Serie jeweils drei Gewinnerinnen, die in der Schlosskirche gekürt wurden. Klara Kovac umrahmte mit Gitarre und Gesang die festliche Veranstaltung.