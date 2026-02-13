Manchmal forschen Schüler zu so innovativen Ideen, dass es selbst als Erwachsener fast unbegreiflich ist, wie junge Menschen überhaupt auf diese Themen kommen – und es dann auch noch schaffen, diese hochwissenschaftlich zu durchleuchten. Einige dieser genialen Einfälle und Projektergebnisse gab es jüngst wieder beim „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb Westthüringen im Humboldbau der TU Ilmenau zu bestaunen.