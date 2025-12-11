Ilmenau rückt seine jungen Menschen zunehmend ins Zentrum kommunaler Aufmerksamkeit. Bereits 2020 hatte der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) der Stadt mit einer selbst organisierten Kinder- und Jugenddisco im Schülerfreizeitzentrum gezeigt, welches Potenzial in der lokalen Jugendarbeit steckt. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg – doch nur wenige Monate später bremste die Corona-Pandemie alle weiteren Pläne aus.
Jugend feiert wieder Ilmenau entdeckt die Jugendparty neu
Danny Scheler-Stöhr 11.12.2025 - 06:00 Uhr