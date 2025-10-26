Jugend feiert Reformation Punk-Revolution in Sonneberg

Es geht um positive Veränderung

„Der Begriff Revolution steht für uns als Ausdruck jugendlicher Kultur und Erneuerung“, erklärte Georg Litty, Jugendreferent des Vereins Lebenswasser. Zwar verbinde man das Wort oft mit Aufruhr und Gewalt, so Litty, doch im Kern gehe es darum, positive Veränderungen anzustoßen – so wie einst Martin Luther mit seiner Reformation. „Luther wollte auf Missstände hinweisen und zeigen, dass Veränderung notwendig und möglich ist – aber nicht mit Waffen, sondern mit Worten und Mut“, betonte Litty. Passend dazu steht das Motto und Logo des Abends auch für eine friedliche Revolution aus Liebe: Dreht man den Wortteil „evol“ aus Revolution um, wird daraus „Love“.