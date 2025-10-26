 
Jugend feiert Reformation Punk-Revolution in Sonneberg

Norbert Kleinteich

Im Jugendhaus „All In“ vereinen sich Musik und Botschaft zu einem besonderen Abend. Die Band „Alles außer leise“ sorgt für Begeisterung. Ein emotionaler Abschied rührte alle.

Eine Konzertnacht unter dem Titel „Revolution“ fand am vergangenen Samstag im Kinder- und Jugendhaus „All In“ in der Bert-Brecht-Straße 29 statt. Ziel der Veranstaltung war es, den Reformationstag am 31. Oktober wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken – als Anlass zum Nachdenken, aber auch zum gemeinsamen Feiern.

Es geht um positive Veränderung

„Der Begriff Revolution steht für uns als Ausdruck jugendlicher Kultur und Erneuerung“, erklärte Georg Litty, Jugendreferent des Vereins Lebenswasser. Zwar verbinde man das Wort oft mit Aufruhr und Gewalt, so Litty, doch im Kern gehe es darum, positive Veränderungen anzustoßen – so wie einst Martin Luther mit seiner Reformation. „Luther wollte auf Missstände hinweisen und zeigen, dass Veränderung notwendig und möglich ist – aber nicht mit Waffen, sondern mit Worten und Mut“, betonte Litty. Passend dazu steht das Motto und Logo des Abends auch für eine friedliche Revolution aus Liebe: Dreht man den Wortteil „evol“ aus Revolution um, wird daraus „Love“.

Freiraum, Vertrauen und Förderung

Musikalisches Highlight des Abends war der Auftritt der Punk Rock-Band „Alles außer leise“. Die vier Jugendlichen sind Ole Heinkel (Schlagzeug), die Gitarristinnen und Sängerinnen Lina Zitzmann, Sophie Dodel sowie Anke Richter. Alle vier kommen aus der Jugendarbeit von „Lebenswasser“ und spielen bereits seit mehreren Jahren als Band. Zwei der Musikerinnen haben das Musizieren im Rahmen der Ten Sing-Arbeit von Georg Litty gelernt – ein Grund, auf den er besonders stolz ist. „Diese Band ist ein echtes Kind unserer Arbeit“, sagte er. „Sie zeigt, was entstehen kann, wenn Jugendliche Freiraum, Vertrauen und Förderung bekommen.“

In einem rund einstündigen Programm bot die Band eine energiegeladene Mischung aus Punkrock, Charme und Spielfreude. Das Publikum dankte mit begeistertem Applaus – und natürlich einer Zugabe. Im Anschluss an das Konzert wurde noch lange gefeiert: Bei Karaoke, Billard und Kicker herrschte ausgelassene Stimmung. Für das leibliche Wohl sorgten die Mitarbeiter des Jugendtreffs selbst – Pommes, Nuggets und Salate gab es kostenlos und auch für jeden Besucher ein Freigetränk.

Emotional: Die Verabschiedung zweier Mitarbeiter des Vereins. Von links: Sina Scholz, Beate Gundermann (Verein Lebenswasser), Felix Drews, Andreas Eimecke (Lebenswasser) und Beate Sommer (Stellvertr. Vorsitzende Lebenswasser). Foto: Norbert Kleinteich

Ein besonderer Moment des Abends war die Verabschiedung zweier langjähriger Mitarbeiter des Vereins Lebenswasser. Beate Sommer, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, würdigte Sina Scholz und Felix Drews für ihr außergewöhnliches Engagement und ihre wertvolle Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit. Beide hätten die Projekte und Veranstaltungen in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet und viele junge Menschen auf ihrem Weg begleitet.

Unterstützt wurde die Konzertnacht vom Evangelischen Kirchenkreis Sonneberg (EKM), dem Landkreis Sonneberg sowie dem Freistaat Thüringen, vertreten durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.

So wurde die „Revolution“ im All In nicht nur zu einem Abend voller Musik, Gemeinschaft und Emotion, sondern auch zu einem Zeichen dafür, wie Glaube, Engagement und Jugendkultur zusammenfinden können – friedlich, kreativ und voller Herz.