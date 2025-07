Das beste kommt zum Schluss: Und das waren, zum einen der Sonnenschein, und zum anderen die Schokolade. Die durfte in der Viba Nougatwelt in Schmalkalden selbst in die entsprechende Form gebracht werden. Doch bevor es für 20 junge Leute aus Breitungen und Cisek so weit war, hieß es „Aufsteigen“. Auf´s Fahrrad.