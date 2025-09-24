„2027 wird es auch in Schwarza Stolpersteine geben.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich am Samstag Schwarzas Bürgermeister Marco Rogowski von der promovierten Historikerin Sharon Meen aus Vancouver/Kanada, den Mitgliedern des Heimat- und Geschichtsvereins, interessierten Bürgern und weiteren Ratsmitgliedern sowie Frank Möller aus Meiningen. Zuvor hatten sich alle mehr als eine Stunde in den Räumen des Heimatmuseums von Schwarza getroffen. Der Anstoß zu diesem Treffen und das Interesse der aus Kanada angereisten Historikerin wurde durch die Recherche von Frank Möller zur jüdischen Familie von Irma Stern gelegt, der die Ergebnisse bereits mehrfach in Vorträgen darstellte. Inzwischen ergaben sich weitere Erkenntnisse in Erweiterung des ursprünglichen Vortrages, unter anderem zur Familie Rosskamm, welche bis Mitte der 1930er-Jahre in Schwarza ansässig und angesehen war. Auch zu dieser Familie finden sich neben Textdokumenten Zeugnisse im Heimatmuseum.