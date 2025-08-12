Jüdisches Leben: Schmaleres Programm bei Achava-Festspielen

Mit der unter Denkmalschutz stehenden Halle, aus der zuletzt MDR Thüringen gesendet hatte, erhalten die Festspiele einen neuen Veranstaltungsort. Die Halle war von den Nationalsozialisten als Gedenk- und Pilgerort für den 1900 in Weimar gestorbenen Philosophen Friedrich Nietzsche errichtet worden und soll in ein Kultur- und Bildungszentrum umgewandelt werden.