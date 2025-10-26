„Was für eine wunderschöne Stadt…“, war die einhellige Meinung der 40 Mitglieder der jüdischen Gemeinde Erfurt, die Heidemarie Schwalbe im Namen des Suhler Bündnisses für Demokratie und Toleranz, gegen Rechtsextremismus an einem sonnigen Sonntagvormittag in Suhl begrüßte. Ein Artikel in der Zeitung „Schofar“ über das Leben von Käte Sander hatte bei den Erfurtern das Interesse geweckt, sich auf die Spuren jüdischen Lebens in Suhl zu begeben.