Jüdisches Leben in Franken: Denkmalschutzpreis geht nach Unterfranken

Jüdische Geschichte im ländlichen Franken

Passend zum Erinnerungsjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" war in der ehemaligen Synagoge des kleinen Dorfes Gleusdorf, das zu Untermerzbach gehört, vor drei Jahren ein Lernort eröffnet worden. Dort, wo sich bis 1909 die jüdische Gemeinde zum Gebet versammelt hat, gibt es seither viele Informationen zum Landjudentum. Die einstige Synagoge befand sich lange im Privatbesitz, 2016 konnte die Gemeinde das Gebäude kaufen und ein Nutzungskonzept erarbeiten. Auch in Memmelsdorf steht eine als Lernort genutzte ehemalige Synagoge.