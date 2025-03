Jüdisches Festival: Kulturtage auch in Meiningen

Die Jüdisch-Israelischen Kulturtage – das Festival der jüdischen Landesgemeinde Thüringen – bietet in diesem Jahr vom 19. März bis 10. April mehr als 80 Anlässe, jüdische und israelische Kulturen kennenzulernen, zu feiern, zu tanzen, ins Gespräch zu kommen – auch über die aktuelle Politik und erstarkten Antisemitismus. Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Vorträge, Kantoren-Gespräche, Filmabende, Workshops, Welterbe-Führungen und Rundgänge: in 16 Thüringer Städten und Gemeinden finden Veranstaltungen statt – auch in Meiningen. „Es ist wichtig, dass wir die vielschichtige Kultur von Israel hier bekannt machen und somit eine Grundlage für ein friedliches Miteinander legen,“ sagt Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen.