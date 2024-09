Jüdisches Europa: Start für Europäische Tage der Jüdischen Kultur in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Die Europäischen Tage der Jüdischen Kultur eröffnen heute offiziell in Erfurt. An der Neuen Synagoge stellen sich dafür die Veranstalter und verschiedene jüdische Stätten vor, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Städte in 20 europäischen Ländern sind in diesem Jahr mit 300 Veranstaltungen bei den Kulturtagen dabei. Initiator ist die europäische Vereinigung für die Erhaltung und Förderung der jüdischen Kultur und des jüdischen Erbes (AEPJ). Ein Grund für die Eröffnung in Erfurt ist der Welterbetitel, den die Unesco der Stadt im vergangenen Jahr wegen ihrer jüdisch-mittelalterlichen Bauten zuerkannt hatte.