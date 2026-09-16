Jüdische Kultur 100 Jahre Jüdische Gemeinden - Warnende Töne bei Feierstunde

Dresden (dpa/sn) - Die Jüdischen Gemeinden in Sachsen haben zum 100-jährigen Bestehen ihres Landesverbandes Sorge vor wachsendem Antisemitismus zum Ausdruck gebracht. Auf einer Feierstunde im Landtag waren viele nachdenkliche Töne zu hören. Als erster Redner ergriff Landtagspräsident Alexander Dierks das Wort. "Die Geißel des Antisemitismus bleibt, und sie tritt sowohl in alter als auch neuer Gestalt in unserem Land, in Europa und auf der Welt auf." Man habe die Synagoge in Dresden in den vergangenen Jahren auch aufgrund steigender Sicherheitserfordernisse umbauen müssen.