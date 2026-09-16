Jüdische Kultur 100 Jahre Jüdische Gemeinden - Warnende Töne bei Feierstunde

Dierks: Jüdisches Leben wie selbstverständlich präsent machen

"Wir dürfen uns nicht ausschließlich darauf beschränken, darüber zu sprechen, wie groß unsere Verantwortung ist mit Blick auf unsere fürchterliche Vergangenheit und das Schicksal von Jüdinnen und Juden, sondern wir müssen jüdisches Leben im Freistaat wie selbstverständlich miteinander präsent machen", betonte der CDU-Politiker und sagte abschließend: "Wir sollten wachsam sein gegen Antisemitismus und gegen alle Bedrohungen, die unserer offenen Gesellschaft im Inneren wie im Äußeren ansonsten ausgesetzt sind. Und wir sollten darüber nicht vergessen, lebensfroh zu sein und das Leben zu feiern."