Im Steinweg, im Herzen der Suhler Innenstadt, erinnert vieles an die Geschichte jüdischen Lebens – zumindest für diejenigen, die darum wissen. So liegen hier, nur wenige Häuser voneinander entfernt, gleich vier Stolpersteine, die an Mitglieder der Familie Sander erinnern, darunter der für die von den Nationalsozialisten ermordete Käthe Sander. Ihre Geschwister und weitere Familienmitglieder verließen Suhl jedoch rechtzeitig, und brachten sich vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten in Sicherheit.