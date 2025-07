Jüdische Gemeinden 80 Jahre deutsche jüdische Gemeinden - bleiben oder gehen?

München - "She'erit Hapleta" - der gerettete Rest, so nannten sich die Jüdinnen und Juden, die den Holocaust überlebt hatten. Als sie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Niedergang des Nationalsozialismus im Mai 1945 zueinander fanden, dauerte es nicht lange, bis in Deutschland wieder die ersten jüdischen Gemeinden entstanden, so auch in München. Vor 80 Jahren am 15. Juli 1945 wurde hier die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) wiedergegründet, knapp zwei Jahre nach der Auflösung durch die Nationalsozialisten.