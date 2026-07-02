Jüdische Familie Simson-Nachfahre geschockt über Namensnutzung durch AfD

Erfurt - Nachfahren der jüdischen Familie Simson sind geschockt, dass ihr Name auf T-Shirts oder Postern in Verbindung mit der AfD oder des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke auftaucht. Eine solche politische Vereinnahmung durch Nutzung des Namens, der auch für eine bekannte Moped-Marke steht, müsse vollkommen ausgeschlossen sein, sagte der Sprecher der heute in den USA lebenden Familie, Dennis Baum, am Rande einer Veranstaltung in Erfurt. Letztlich versuche die AfD, mit dem Namen der von den Nazis vertriebenen Unternehmerfamilie Werbung zu betreiben.