Jüchsen und Untermaßfeld: Zwei Vereine – ein Ziel

Beim Zusammensitzen nach dem Museumsbesuch gab es viel zu besprechen und zu erfahren. Foto: Wolfgang Swietek

„Es fröht mich, dos so ville Jüssemer on Önnermassfeller o enn Tiisch sitze“, begrüßte sie Egon Schüler im alten Kammergut. Keine Verständigungsprobleme gab es bei seiner Art, liegen doch nicht nur die beiden Orte beieinander, sondern auch deren Dialekte. Geschickt verband Schüler brandaktuelles Geschehen mit der Historie, als er von Grabungen in der Region – im ehemaligen Arolshausen – berichtete. „Obwohl wir alle gegen Windräder in unserer Flur waren, haben wir es nicht verhindern können“, so Egon Schüler. „Doch manchmal hat Unerfreuliches auch eine erfreuliche Seite. Denn bei den Grabungen für den Bau der Windräder sind Grundrisse einer alten Kirche entdeckt worden. Jüchsen ist 758 erstmals urkundlich erwähnt, doch die Widderstadt bereits 50 nach Christus. Erhebt sich die Frage: Wo haben die Menschen in der Zwischenzeit gelebt? Vermutlich in Arolshausen. Wir hoffen, dass bei den jetzigen Grabungen Nachweise gefunden werden.“ Eine weitere unkorrekte Angabe im Internet brachte Egon Schüler zur Sprache: „Unser Wappen wird falsch interpretiert. Die drei Dächer sind nicht von drei Mühlen, sondern von drei Höfen von Jüchsen.“