Jüchsen: Premiere für den Thüringer Wald Cup

Buntes Rahmenprogramm

Der „Thüringer Wald Cup“ bietet natürlich mehr als nur Fußball. Zwischen 9 und 17 Uhr dürfen sich Fußballer und Fußballfans auf ein vielseitiges und abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit jeder Menge Action freuen: Wer diesen tollen Spielspaß noch nicht kennt, kann den „Menschen-Tischkicker“ in Jüchsen einmal ausprobieren. Der aufblasbare Kicker verwandelt klassische Fußball-Action in ein XXL-Teamerlebnis! Die Spieler sind hier selbst die Kickerfiguren, die an Stangen festgehalten werden. Die Aufgabe ist es nun, sich im Team zu koordinieren. Gewinnen wird, wer das am besten funktionierende Team zusammenbringt – Spaß, Bewegung und Teamgeist sind auf jeden Fall garantiert.