Am Samstag, 16. August, verwandelt sich der Sportplatz in der Gemeinde Jüchsen in eine echte Fußballarena für junge Talente: Zum ersten Mal findet dort der „Thüringer Wald Cup“ für D-Junioren-Mannschaften aus ganz Südthüringen und Franken statt.

 
Jüchsen: Premiere für den Thüringer Wald Cup
Großer Tag für die D-Junioren beim 1. Thüringer Wald Cup in Jüchsen am 16. August. Foto: AdobeStock

Organisiert wird das Turnier von der Suhler Verlagsgesellschaft – die neben den Tageszeitungen Freies Wort, Meininger Tageblatt und Südthüringer Zeitung auch den Wochenspiegel Meiningen und Schmalkalden sowie die Online-Plattform insüdthüringen.de herausgibt – in enger Zusammenarbeit mit dem SV Jüchsen 05. Gemeinsam schaffen Verlag und Verein eine große Bühne für den Fußballnachwuchs der Region. Garantiert sind spannende Spiele mit tollen Preisen sowie ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Buntes Rahmenprogramm

Der „Thüringer Wald Cup“ bietet natürlich mehr als nur Fußball. Zwischen 9 und 17 Uhr dürfen sich Fußballer und Fußballfans auf ein vielseitiges und abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit jeder Menge Action freuen: Wer diesen tollen Spielspaß noch nicht kennt, kann den „Menschen-Tischkicker“ in Jüchsen einmal ausprobieren. Der aufblasbare Kicker verwandelt klassische Fußball-Action in ein XXL-Teamerlebnis! Die Spieler sind hier selbst die Kickerfiguren, die an Stangen festgehalten werden. Die Aufgabe ist es nun, sich im Team zu koordinieren. Gewinnen wird, wer das am besten funktionierende Team zusammenbringt – Spaß, Bewegung und Teamgeist sind auf jeden Fall garantiert.

Für alle, die das runde Leder gerne ins Tor ballern, wird ein Torschuss-Kraftmessgerät aufgebaut. Damit lässt sich testen, wer am kräftigsten gegen den Ball treten kann. Die aufblasbare XXL-Fußball-Dartscheibe kombiniert Fußballspaß mit Zielgenauigkeit: Mit Klett-Fußbällen wird auf eine riesige Dartscheibe geschossen – wer hier treffen will, muss geschickt sein. Auch dabei ist der Spaß garantiert.

Zusätzlich zu den sportlichen Aktivitäten wird eine Fotobox aufgebaut – hier kann sich jeder (auch im Team) sein schönstes Erinnerungsfoto an den „Thüringer Wald Cup“ direkt ausdrucken lassen. Für die jüngsten Besucher steht ein Glücksrad bereit, bei dem viele tolle Preise winken. Natürlich gibt es auch eine Hüpfburg zum Toben. Verhungern und verdursten muss bei diesem sportlichen Vergnügen für die ganze Familie niemand – für herzhafte und süße Speisen sowie Getränke ist bestens gesorgt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Punktespiel und Partystimmung

Nach dem spannenden Jugendturnier geht es auf dem Jüchsener Sportplatz sportlich weiter: Um 15 Uhr erwartet die Fußballfans mit dem Punktspiel der 1. Männer in der Kreisoberliga Rhön–Rennsteig der nächste Höhepunkt des Tages. Und danach wird gefeiert – mit guter Musik, leckerem Essen und kühlen Getränken. Ab 22 Uhr bringen DJ Jack &amp; Cola und Andre R. das Festzelt zum Beben – Partystimmung ist bei hoffentlich schönem Sommerwetter garantiert.

Ob als Spieler, Trainer, Fan oder Familie – der „Thüringer Wald Cup“ verspricht einen unvergesslichen Tag voller Fußball, Spaß und Gemeinschaft.

Hier alle Turnierinfos auf einen Blick:
  • Samstag, 16. August
  • Uhrzeit: 9 bis 13.30 Uhr
  • Ort: Sportplatz in der Queckgasse Jüchsen
  • Spiel-Modus: 7 + 1 Spieler, je 12 Minuten pro Spiel auf insgesamt vier Kleinfeldern.
  • Diese Preise winken den Gewinnern:
  • 1. Platz – 500 Euro
  • . Platz – 300 Euro
  • 3. Platz – 150 Euro