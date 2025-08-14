Jüchsen: Premiere für den Thüringer Wald Cup

Organisiert wird das Turnier von der Suhler Verlagsgesellschaft – die neben den Tageszeitungen Freies Wort, Meininger Tageblatt und Südthüringer Zeitung auch den Wochenspiegel Meiningen und Schmalkalden sowie die Online-Plattform insüdthüringen.de herausgibt – in enger Zusammenarbeit mit dem SV Jüchsen 05. Gemeinsam schaffen Verlag und Verein eine große Bühne für den Fußballnachwuchs der Region. Garantiert sind spannende Spiele mit tollen Preisen sowie ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie.