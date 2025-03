Anastasiia Honcharova kam im Jahr 2022 mit ihrer Familie als Geflüchtete aus der Region Donezk. Seither kämpft und trainiert sie im Verein Budokan Sonneberg – sehr erfolgreich. Seit diesem Schuljahr ist sie an der Sportschule in Jena, wurde heuer Mitteldeutsche Meisterin und qualifizierte sich damit für die deutschen Titelkämpfe in Leipzig. Dieser Wettkampf begann für Anna perfekt: In der Hauptrunde gewann sie zwei Kämpfe in Folge und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition. Ihren ersten Kampf hatte sie mit einem Schulterwurf (Seoi-nage) für sich entschieden; in der zweiten Runde besiegte sie ihre Gegnerin mit einer Bodentechnik. Im dritten Duell musste sich Anna jedoch geschlagen geben, kämpfte sich aber in der Hoffnungsrunde zurück durch eine Kontertechnik, die mit vollem Punkt (Ippon) bewertet wurde. Im Kampf um den Einzug ins kleine Finale um Bronze unterlag sie schließlich. Ihre Gegnerin hatte Annas Angriff geschickt ausgenutzt und sie mit einer Innensichel (O-uchi-gari) zu Boden geworfen. Am Ende belegte Anna im hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld der Gewichtsklasse bis 52 kg einen respektablen siebten Platz.