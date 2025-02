Am vergangenen Wochenende nahmen einige Judoka des SV Schmalkalden am 24. Rauschenbergpokal im osthessischen Petersberg teil. Rund 600 Judoka aus sieben Bundesländern hatten sich an den beiden Tagen in die Teilnehmerlisten eingetragen. Am Samstag kämpften die Altersklassen U13 und U16, am Sonntag die Altersklasse U11.