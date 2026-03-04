In der Petersberger Kreissporthalle fand das 25. Rauschenbergturnier des Judoclub Petersberg statt. Das Organisationsteam konnte knapp 600 Judoka aus über 70 Vereinen aus ganz Deutschland begrüßen. Neben vielen Anmeldungen aus Hessen kamen in diesem Jahr auch vermehrt Vereine aus den benachbarten Bundesländern wie Bayern, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Baden-Württemberg. Erstmals wurden Judoka aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gemeldet.