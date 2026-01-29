Mitte Januar fand in Jena der Internationale Sparkassenpokal 2026 statt. An zwei Wettkampftagen trafen sich circa 800 Judoka in den Altersklassen u 11, u 13, u 15 und u 18 auf den Tatami. Der SV Schmalkalden war mit sieben Athleten vertreten. Am ersten Pokaltag gingen Anton Schäfer und Makka Dzhamalova in der u 11 und Selima Dzhamalova in der Altersklasse u 15 an den Start. Tags darauf kämpften Gabriele Brakauskaite und Elias Eisenschmidt in der Altersklasse u 13 und Hamzat Dadaev und Kevin Nguyen in der u 18.