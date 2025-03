Am vergangenen Samstag fand in der Schmalkalder Hans-Dieter Clemen Sporthalle die 33. Auflage des traditionellen Mädchen- und Jungenpokalturniers der Judoka des SV Schmalkalden 04 e.V. statt. 250 Judoka aus über 25 Vereinen und sechs Bundesländern kämpften in den Altersklassen U9, U11 und U13 auf vier Tatami um die Medaillen. Der Gastgeber war dabei mit insgesamt 22 Judoka am Start.