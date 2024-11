Judentum: Zentralratspräsident: Israel bleibt Alternative

Dies sei für viele Juden nach dem 7. Oktober 2023 keine reale Perspektive mehr gewesen. Doch komme es jetzt auf die weitere Entwicklung in Deutschland an. "Es bleibt eine Option", sagte Schuster, der vor zehn Jahren das Amt als Zentralratspräsident antrat. Israel sei der sichere Zufluchtshafen für alle Juden. "Hätte es einen solchen schon in den 1930er-Jahren gegeben, wäre sehr viel Leid verhindert worden."