Judentum: Bündnis gegen Antisemitismus fordert Anpassung im Strafrecht

München - Die Schließung von Lücken im Strafrecht, Antisemitismusbeauftragte in vielen staatlichen Institutionen sowie die Absicherung jüdischer Feiertage gehören zu den Forderungen eines breiten Bündnisses gegen Antisemitismus. "Wir fordern jetzt, dass man Nägel mit Köpfen macht", sagte der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, bei der Vorstellung des Fünf-Punkte-Plans. Zudem lancierten die Initiatoren eine entsprechende Petition und riefen zu einer Demonstration am 5. Oktober in München auf.