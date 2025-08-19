Judenfeindlichkeit: Zahl antisemitischer Vorfälle in Thüringen auf Höchststand

Erfurt - Die Anzahl antisemitischer Vorfälle in Thüringen ist auf einem Allzeithoch. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) hat im vergangenen Jahr 392 Fälle gezählt. 2023 waren es 297. Das entspricht einem Anstieg um 31 Prozent. "Der Antisemitismus - und das erleben wir alle - ist auf den Straßen und noch viel alarmierender auch im Internet zu sehen, zu hören und bedroht jüdische Menschen ganz direkt", sagte Thüringens Antisemitismusbeauftragter Michael Panse (CDU) bei der Vorstellung des Rias-Jahresberichts am Dienstag in Erfurt.