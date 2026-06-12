Asbest in den Ziegeln, Mängel an der Fassade und ein Sanierungsbedarf bei der Feuerschutztreppe: Der Zustand der Grundschule Judenbach ist miserabel. Für eine komplette Sanierung fehlt der Gemeinde aber das Geld hinten und vorne. Genau an diesem Punkt setzt nun eine aktuelle Maßnahme an: Auf Veranlassung des Sonneberger Landratsamtes laufen derzeit Instandsetzungsarbeiten an dem Gebäude, das seit 1900 das Ortsbild prägt und als sozialer Mittelpunkt im Herzen der Gemeinde steht. Im Fokus stehen zwei regionale Handwerksbetriebe, die dringende Arbeiten mit hohem persönlichem Engagement und zu einem großen Teil ehrenamtlich umsetzen.