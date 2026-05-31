Mitglieder des Sportvereins SV Germania haben in der vergangenen Woche gegen die drohende Schließung der Grundschule im Föritztaler Ortsteil Judenbach protestiert, teilt Vorsitzende Carolin Bauer mit. „Die geplante Schließung der Schule erfüllt uns mit großer Sorge“, erklärt sie. Die Schule sei nicht nur ein Ort der Bildung, sondern auch ein zentraler Treffpunkt für Kinder, Familien und Vereine. Im Sportverein verstehe man sich als festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde.