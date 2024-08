Alles war am Höhepunkt des dreitägigen Sommerfestes am vergangenen Sonnabend in Judenbach bereit. Endlich stand wieder einmal das besondere Gelände der Arena für Open-Air-Events im Mittelpunkt eines Festes. Bei schönstem Bergwetter hatten die Organisatoren alles aufs Beste gerichtet, so dass mit Bratwürsten, Steaks, Fischbrötchen und passenden Getränken am Tresen wie an der Bar bestens gefeiert und getanzt werden konnte.