Die Polizei hat es am Dienstag blitzen lassen. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit waren Tempokontrollen angesetzt. Im Gemeindegebiet von Föritztal etwa fanden die Messungen an der Alten Handelsstraße bzw. vor der Judenbacher Grundschule statt. Von 207 gemessenen Fahrzeugen hielten sich 15 Fahrer nicht an die an dieser Stelle verschriebene Geschwindigkeit von Tempo 30. Zwei Erwischte bewegten sich im Bußgeldbereich. Die anderen 13 konnten das Verwarngeld vor Ort bezahlen. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 58 km/h. Die Schule im Föritztal-Ortsteil zählt seit jeher zum Ziel-1-Gebiet der Aufpasser: Die Archivaufnahme zeigt Polizisten im April 2018, die sich im Rahmen eines Kampagnentages zur Schulwegsicherheit auf die Lauer legten. In Sonneberg überwachte die Polizei am 29. Januar zudem die Geschwindigkeit in der Köppelsdorfer Straße. Von den 491 gemessenen Fahrzeugen, hielten sich 17 Fahrer nicht an den vorgeschriebenen Wert von Tempo 50 innerorts. Dabei lagen die Verstöße sowohl im Verwarn- als auch im Bußgeldbereich. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug über Tempo 70, so die Bilanz.