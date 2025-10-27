Konzentrierte Gesichter, ruhige Hände und jede Menge Kreativität prägten dieser Tage den Kunstkurs „Modellieren“ in der Stiftung-Judenbach Kurt Ali Baumgarten. Unter Anleitung von Holzbildhauermeister Volker Sesselmann wagten sich sieben Teilnehmer an die anspruchsvolle Aufgabe, eine Büste aus Ton auf Grundlage einer selbst angefertigten Zeichnung zu gestalten. In insgesamt 14 Stunden entstanden künstlerische Ergebnisse, die von realistischen Porträts bis zu fantasievollen Interpretationen reichten.