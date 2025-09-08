In ein buntes Spieleparadies verwandelte sich die Krachmacherstraße erneut am Sonnabend. Bei perfektem Spätsommerwetter feierten Familien, Kinder, Großeltern und viele Gäste aus der ganzen Region ein fröhliches Fest, das alle Generationen zusammenbrachte. Mit über 400 Besucherinnen und Besuchern war es das bislang bestbesuchte Kinderfest des Vereins Dorfleben Judenbach – und damit ein voller Erfolg. „Wir sind überwältigt, wie viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind. Man spürt die Freude, das Lachen und den Zusammenhalt in unserem Dorf. Das macht unser Fest so einzigartig“, sagte Jens Kaufmann, Vorsitzender des Vereins.