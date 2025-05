„Stay safe“ heißt der Titel eines Kunstwerks, in dessen Mitte das abgebrochene Bein einer Skulptur schwebt. Wer soll hier warum sicher stehen, sicher sein? Oder werde ich als Betrachter gebeten, mich in Sicherheit zu bringen? Oder kann ich mich in Sicherheit wiegen? Auf dem Bild ist alles in Bewegung, in Auflösung begriffen. Wie das Leben selbst.