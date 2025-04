„Die Leute werden immer älter“, sagt auch Anni Pusch. Ihr eigenes Erfolgsrezept fällt pragmatisch aus. Sie wurde in Heidersbach geboren, wo ihre Familie damals eine Landwirtschaft betrieb. So begann Anni Pusch schon früh mitzuarbeiten. „Durch die Arbeit bin ich so alt geworden“, sagt sie. In den vielen Jahrzehnten Lebenszeit hat sie vieles erlebt. Unter anderem acht verschiedene Päpste überlebt, wie die Familie spaßeshalber ausrechnet. Es ist ein Leben, das von vielen Umbrüchen gekennzeichnet wurde. Trotzdem verlor sie nie ihr fröhliches Lachen, das ansteckend ist. Immer wieder sagt sie Dinge, die ihre Familie den Kopf in den Nacken werfen lässt. „Den Humor darf man nie verlieren“, sagt sie. Jeden Tag steht sie früh auf. Trinkt gerne ihren Kaffee und bei einem Anlass herzlich gern mal Eierlikör. Anni Pusch hält ihren Geist fit, indem sie täglich die Heimatzeitung liest und verfolgt, was auf der Welt passiert. Außerdem genießt sie die Gesellschaft von Familie und Freunden. Mit über 100 Jahren kennt sie alle Alteingesessenen und freut sich über die Gemeinschaft in der Nachbarschaft. Im Kreise der engsten Familie wird sie sich an diesem Tag noch weiter feiern lassen.